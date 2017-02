Alunos da Educação Infantil iniciam ano letivo

Após as férias, crianças foram recepcionadas na segunda-feira

Com entusiasmo e clima de alegria, as Escolas Municipais de Educação Infantil iniciaram o ano letivo 2017, com a recepção dos alunos de seis meses a cinco anos de idade.

A Secretária de Educação Lourdes Helena Gularte e a Supervisora da Educação Infantil Patrícia Anflor estão visitando as escolas para desejar um bom início de ano letivo e analisar a situação das mesmas.

Conforme números da Central de Vagas, até dezembro de 2016, havia 1.789 crianças matriculadas nas 11 Escolas de Educação Infantil e nas duas conveniadas – Nehyta Ramos com 270 vagas e Mundo Mágico com 140 vagas.

De 2016 para 2017 foram oferecidas 435 vagas (pais estão matriculando os alunos novos).

No Ensino Fundamental, que atende em torno de 2500 alunos, as aulas começam na segunda-feira (20/02).

Fonte: PMO