ACIO vive dia histórico

Associação Comercial e Industrial de Osório entregou prêmios da promoção Natal dos bons Ventos

A sexta-feira, dia 27, foi um dia histórico para a Associação Comercial e Industrial de Osório. Às 10h foi entregue uma moto a senhora Maria Lorena, cliente da Relojoaria e Óptica Real, e às 11h, um carro Zero Km a Adalberto Gomes, cliente da Loja Sensação. A tarde foi marcada pela primeira reunião do ano da Federasul.

As colaboradoras da Relojoaria Real e Loja Sensação que atenderam os clientes sorteados, Adria Ritter Rickrot e Andréia Friberguer, foram premiadas com dois mil reais. O presidente da ACIO, Jorge Ramos, destacou que 350 mil cupons participaram da promoção, e que este número deverá ser maior em 2017. Ele agradeceu aos apoiadores, funcionários e a imprensa, que, segundo Jorge, foram fundamentais para o sucesso da campanha.

O prefeito em exercício, Eduardo Renda, elogiou a promoção e salientou a parceria da Prefeitura de Osório, que deverá se repetir durante o ano de 2017. O presidente da Famurs, Luciano Pinto, também se manifestou, destacando a campanha da ACIO de Osório como exemplo de criatividade para vencer a crise.



A presidente Simone Leite agradeceu a todos e, em especial, ao presidente Jorge Ramos. Ela disse que Osório é exemplo de um comércio forte e como centro de região. Destacou a visita que fez junto aos diretores da Associação, ao Frigorífico Borrússia, uma das grande empresas do Estado.

Texto e fotos: Antão Sampaio