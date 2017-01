ACIO sorteia carro e moto da promoção Natal dos Bons Ventos

Presidente Jorge Ramos anunciou os ganhadores na última sexta-feira no largo dos Estudantes

O presidente da Associação Comercial de Osório, acompanhado da sua diretoria, anunciou os vencedores da promoção Natal do Bons Ventos, realizado pela Associação Comercial e Industrial de Osório, na última sexta-feira, no Largo dos Estudantes.

Na oportunidade também foi realizado o Festival de Terno de Reis de Osório e apresentação do músico Carlos Catuipe que abriu o evento.

O secretário de Turismo Rossano Teixeira, o diretor de Turismo Antonio Marculan e o vice-prefeito Eduardo Renda prestigiaram o evento, e anunciaram o apoio do poder executivo novamente este ano.Segundo o presidente Jorge Ramos, a promoção atingiu 350 mil cupons que foram preenchidos no comércio de Osório, e isso prova o sucesso da promoção que será repetida com outras inovações durante o ano de 2017.

Os vencedores foram Maria Lorena Dadda Santos, cliente da Relojoaria e Ótica Real, que levou uma moto Zero Km, e o senhor Adalberto Gomes, de Bacupari, que levou um Caro Zero Km da Pinho Veículos.

Eliana Izaias