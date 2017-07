Academia Ramon Rost Jiu-Jitsu fez bonito em São Paulo

Foi realizado em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, nos dias 06, 07, 08 e 09 de Julho, a 10ª edição do Mundial de Jiu-Jitsu. Com mais de quatro mil atletas, o evento foi o principal campeonato da modalidade e do calendário nacional.

A equipe de Osório, da academia Ramon Rost Jiu-Jitsu fez bonito e trouxe muitas medalhas para a cidade.

Como o investimento para estas competições são altos, com inscrições e filiações em federações, passagens aéreas, alimentação, suplementação, preparo físico, entre outros fatores, o grupo recebeu ajuda para competir, principalmente do Frigorifico Borrúsia. Rifas e um galeto beneficiante também foram realizados.

Muitos dos atletas são bolsistas da academia Ramon Rost e contam também com a colaboração de muitos profissionais: como a Nutricionista Cinara Zanoni, Psicologa Talita Bitencourt, Suplementos da Hertz Nutrition, Preparo físico da Bravos Gym e do professor de Judô Lair Morisson.

Veja abaixo a classificação dos atletas da cidade na competição:

Medalhas de Ouro – Campeões Mundiais

Henrique Zanoni Rost – categoria infanto juvenil branca – pluma

Lara de Jesus Colombo – categoria juvenil branca – meio pesado

Medalhas de bronze

Bruna Inacio Monteiro – categoria master 1 branca feminino – pluma

Alfredo da Silva Welter – Categoria infanto juvenil branca, meio pesado

Ramon Coelho Rost – adulto marrom masculino – meio pesado

Silmara jesus da Silva – categoria adulto branca feminino – pena

Demais atletas que competiram: Victor Fraga dos Santos, Caio Bittencourt, Rodrigo Figueiredo, Mikael Fidélis de Carvalho e Maicon Soares.

Texto: Rogério Bernardes

Foto: Divulgação