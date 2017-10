Academia Espaço Personal é destaque pela qualidade e atendimento personalizado

A hora de escolher a academia certa para o treinamento é muito importante para o cumprimento de nossos objetivos e alcance dos resultados. A Academia Espaço Personal, localizada na Rua Costa Gama, 1261 vem se destacando na comunidade pelos treinamentos individualizados elaborados por profissionais qualificados. O espaço conta com uma infraestrutura ampla e ambiente agradável que faz a diferença na hora de fazer os exercícios. Sob comando dos sócios Diego Rodrigues e Lúcio Conceição, a academia conta com cerca de 200 alunos, nas modalidades de step, spinning, zumba, box masculino e feminino, balé infantil, musculação e treinamento funcional.

Fundada em março de 2008, a proposta é direcionar o treinamento com exercícios personalizados, após uma avaliação física e histórico do aluno. “ Nossa academia é destacada pela qualidade e trabalhamos em cima da individualidade de casa um. Fizemos uma ficha de entrevista, que é um instrumento fundamental para o profissional conhecer o histórico e expectativas do seu aluno”, destacam os sócios. Os professores são atenciosos e orientam diretamente o aluno. Estas iniciativas trazem resultados mais rápidos. A Espaço Personal também realiza reforço muscular e exercícios para pós-operatórios que intensificam a recuperação do paciente. Telefone (51) 3663 6558.