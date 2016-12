Abertura oficial da feira do Livro será na quarta-feira

Ato será junto com a abertura do 3º Seminário do Jogue Limpo com Osório

A Feira do Livro de Osório e o 3º Seminário do Jogue Limpo com Osório começaram na manhã de domingo e segue no Largo dos Estudantes Sônia Chemale até a sexta-feira (02/12). A abertura oficial, que será na noite de domingo e foi adiada devido à forte chuva, acontecerá às 19 horas de quarta-feira (30/11). O tema da 31ª edição, que tem como patrona Dione Maria Ramos; homenageada: Isabel S. dos Santos e Xerife: Carlos Augusto N. Fontoura, é “Ler, seja parceiro dessa ideia”.

Além das 12 bancas de livreiros a programação tem uma série de atividades como teatro, mostras, bate-papo, palestras, oficinas e atrações musicais. As atrações do domingo será apresentadas no decorrer doevento. Promovida pela Prefeitura de Osório, através da Assessoria de Cultura o evento conta com apoio dos seguintes parceiros: Secretaria de Educação; 11ª CRE; CNEC /FACOS, Biblioteca Pública Municipal Fernandes Bastos, UERGS Litoral Norte, Buenas Comunicações, IFRS campus Osório, UNISC/Capão da Canoa, Espaço Cultural conceição e SESI. O patrocínio é do Banrisul e apoio do SESC.

Confira a programação completa do evento que também está na fanpage da 31ª edição Feira do Livro.

Programação da 31ª edição Feira do Livro

28/11 SEGUNDA-FEIRA

9h – Abertura das Bancas e dos Espaços Institucionais

9h às 10hs– Apresentações artísticas – E.M.E.F Osvaldo Bastos/E.M.E.I. Leonel de Moura Brizola/ E.M.E.F. Osmany Martins(A margarida Friorenta) e E.M.E.I. Albatroz | Local-Palco da Feira;

10h 30min – Bate-papo e sessão de autógrafos com a escritora Lourdes Kauffmann – Obra: Aventuras na Redenção – Trilogia | Local: Espaço Jogue Limpo;

14h – Apresentação artística – E.M.E.F Osvaldo Bastos |Local: Local: Palco da Feira;

14h 20min – Apresentação artística Dança: a borboleta – E.M.E.F. José Paulo da Silva|Local: Palco daFeira;

14h30min – Musical o Rato – E.M.E.F Osmany Martins Véras |Palco da Feira;

14h 45min – Teatro: Resgatando valores e promovendo a integração – Projeto de alunos da E.E. Prudente de Morais – Prêmio RBS de Educação|Local: Palco da Feira;

15h – Ler, pensar e representar: o teatro na Escola. Apresentação artística dos alunos da E.M.E.F Tuiuti. Coord. Professor Henrique Leal|Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

15h30min-Bate papo do Jogue limpo. Mediadores: Xerife professor Carlos Fontoura e Homenageda Dra. Isabel dos Santos|Espaço Jogue limpo;

16hs-Sarau da poesia e sessão de autógrafo POESIA E DECLAMAÇÃO com APCEF|RS

18h – Coral IFRS campus Osório – Coord. Yimi Walter e Agnes Schmeling|Local: Palco da Feira;

18h30min – Diálogos: Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra com a Dra. Isabel S. dos Santos e Dr. Iosvaldyr C. Bittencourt Jr. |Palco da Feira;

19h- Bate papo do Jogue limpo com Professor Carlão|Espaço Jogue Limpo;

20h – Mesa redonda Livro em sala da aula. Participações: escritor Anderson Delalves, Dra. Luciane Senna Ferreira, escritor Alexandre Bach, professora Dione M. Ramos e professora Catiana Gafforelli|Local: Espaço Jogue limpo;

20h30min – Espetáculo Musical Som da Liberdade – Coord. Profa. Agnes Schmeling-IFRS Campus Osório|Local: Auditório Romildo Bolzan-FACOS/CNEC;

29/11 – TERÇA-FEIRA

9h – Abertura das Bancas e dos Espaços Institucionais;

9h 15min – Apresentação artística – Dança – E.M.E.F. Ângelo Gamba | Local: Palco da Feira;

9h 30min – Coral da E.E.E.F. General Osório |Local: Palco da Feira;

9h 45 min – Apresentação artística – E.M.E.I. Nossa Senhora da Conceição|Local Palco da Feira;

10h – Sessão de vídeos literários – Coord. Professores Rafaela Fetzner Drey e Luciene S. Ferreira- IFRS Campus Osório/Local: Espaço institucional IFRS;

10h30mn – Bate-papo – Diálogos sobre leitura, diversidade. Profa. Ms. Julia Darol e Prof. Ms. Marcelo Ribeiro – Colégio Cenecista Marquês do Herval – CNEC Osório |Local: Palco da Feira;

14 – Teatro Depois do Felizes para sempre – E.E. Albatroz |Local: Palco da Feira;

14h – Oficina – Musicando Parlendas infantis – Coord. profa. Agnes Schmeling – IFRS Campus Osório|Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

14 às 17h – Oficina literária com Almeri Souza |Espaço Jogue limpo;

14h30min – Apresentação artística – E.M.E. I Santa Luzia|Local: Palco da Feira;

14h 45min – Coral do E.E.E.F. General Osório |Local: Palco da Feira;

15h – Apresentação artística Teatro- Cachinhos Dourados– E.M.E.I. Bem-Me Quer|Local: Palco da Feira;

15h – Sessão de vídeos literários – Coord. Professores Rafaela Fetzner Drey e Luciene S. Ferreira- IFRS Campus Osório | Local: Espaço institucional IFRS;

15h20min – Teatro em trânsito Grupo Foice Acena/Apoio SESC |Palco da Feira;

16h20min – Contação de histórias – Professora Larieti Assis – Colégio Marquês do Herval CNEC Osório | Local: Espaço Jogue limpo;

17h 30min – Teatro: “Cinderela” – coord. Professora Viviane Dutra – Colégio Cenecista Marquês do Herval/ CENC Osório | Local: Palco da Feira;

19h 30min – Bate-papo, lançamento e sessão de autógrafos do livro “Quatro dias em abril” do escritor Rodrigo Trespach, Mediação: Anderson Delalves | Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

20h 30min– Teatro: “Balei na Curva” – E.E.E. M. Albatroz | Local: Palco da Feira;

20h às 21h – Sarau Poético – coord. Profa. Dra. Cristina Maria de Oliveira – Curso de Letras FACOS/ CENC Osório |Local: Galeria Poética Interativa – 4º andar – FACOS;

30/11 QUARTA-FEIRA

9h – Abertura das Bancas e dos Espaços Institucionais;

9h – Apresentação de Artística –Coral- E.M.E.F José Garibaldi|Local: Palco da Feira;

9h 15min – Apresentação artística – E.M.E.F. 16 de Dezembro|Local: Palco da Feira;

9h 30min- Teatro: “Auto da Compadecida” – E.E.E.M. Albatroz|Local: Palco da Feira;

10h – Apresentação artística Dança Afro –E.M.E.F Major Antônio de Alencar |Local: Palco da Feira;

10h 30min – Teatro “Leitura de Shakespeare” – E.E.E.M. Ildefonso Simões Lopes|Local: Palco da Feira;

14h – Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo – E.E.E.M. Albatroz|Local: Palco da Feira;

14h – Confecção de livros artesanais com Cacilda Boeira Madalena e Vera Alberti |Local: Espaço cultural Conceição;

14 às 17h – Oficina literária com Almeri Souza |Espaço Jogue limpo

14h 30min – Teatro O Homem que amava caixas – E.M.E.F. Cordeiro de Farias |Local: Palco da Feira

15h – Peça de teatro “Auto da Barca do Inferno do sec. XXI”- de Gil Vicente. IFRS campus Osório | Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

15h – Teatro “Chapeuzinho Vermelho e o Circo da alegria” – E.M.E.F. Luiz Francisco Panni|Local: Palco da Feira;

15h 15min – Exposição e sessão de autógrafos de livros confeccionados pelos alunos E.M.E.F. Luiz Francisco Panni | Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

15h30min – Apresentação de Dança – Banho de lua – E.E.E.F. Cônego Pedro |Local: Palco da Feira;

18h – Ritmos e Zumba – Apresentação de danças das alunas da academia Boa Forma. Coord. Professora Lu Corrêa | Local Palco da Feira;

19h- Palestra Jogue Limpo com profº Dr Jair Putzqui/Apoio: UNISC Capão da Canoa | Palco da Feira;

20h – Bate-papo A Literatura Espírita com os professores Jerri Almeida, João Müller e Enio Charles de Paula |Local: Espaço Jogue Limpo;

20h às 21 h – Sessão de vídeos de Práticas Pedagógicas. Coord. Profa. Dra. Cristina Maria de Oliveira e Acadêmicos do Curso de Letras e de Pedagogia da FACOS-CNEC Osório |Local: Espaço CNEC Osório;

2030h – Teatro “João e Maria” – Grupo Assessoria de Cultura de Osório|Local: Auditório Romildo Bolzan-FACOS/CNEC;

01/12 QUINTA-FEIRA

9h – Abertura das Bancas e dos Espaços Institucionais;

9h – Apresentação artística – Abraço grátis (Free Hug) – E.M.E.F. Ângelo Gabriel Boff Guasselli|Local: Palco da Feira;

9h30min – Teatro: A fada – E.E.E. M. Ildefonso Simões Lopes – Local: Palco da Feira;

9h45min – Apresentação Artística – EMEI Paraíso da Criança | Local: Palco da Feira (ACRESCETNTADO 16/11 POR TELEFONE – ROSANE);

10h -Pocket show Musical Faz de conta – Grupo: Zuando o Som-Apoio-SESC;

10h 40n – Literatura de Cordel e Contação de História. Coord. Profa. Rackel Kalil e profa. Jordana Megier – Colégio Cenecista Marquês do Herval|CNEC Osório Local: Palco da Feira;

14h – Apresentação artística Banda Infantil – E.M.E.I Matheus Gloss Estrelinha do Mar – Local: Palco doFeira;

14h às 15h 30min – Oficina: brincando com o geoplano. Coord. Professora Aline Silva de Bona. IFRSCampus Osório | Local Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

14h 30min – Apresentação artística Dança com Malhas – E.M.E.F. Tuiuti – Local: Palco da Feira;

14h45 min – Apresentação artística – E.M.E.I. Cantinho da Alegria – Local: Palco da Feira;

15h- Pocket show Musical Faz de conta-Grupo:Zuando o Som-Apoio-SESC

15h 30min às 17h– Oficina: brincando com o geoplano. Coord. Profª Aline Silva de Bona. IFRS Campos Osório | Local Biblioteca Pública Fernandes Bastos;

16h – Musicalização (música com interação do público) Prof. Vitor Bitencourt – Colégio Cenecista Marquês do Herval – CENC Osório |Local: Espaço Jogue limpo

18h 30min – Coro Jovem: temática afro-indígena -IFRS campus Osório- Coord. Agnes Schemeling | Local: Palco da Feira

19h – Noite Cultural do Turno Integral da Rede Municipal – E.M.E.F.s |Palco da Feira

21h – Pocket show com Os Danadões | Local: Palco da Feira.

02/12 SEXTA-FEIRA

9h – Abertura das Bancas e dos Espaços Institucionais

9h as 10hs Apresentaçãoartística E.M.E.F. Osvaldo Amaral, E.M.E.I. Laranjinha, E.M.E.I. Criança Feliz e EE.F. Cônego Pedro-Palco da feira;

10h15min- Espetáculo Teatral : “As fantásticas aventuras de um menino que lia livros”- Grupo de teatro/Apoio SESC |Palco da Feira;

14h Apresentação artística – E.M.E.I. Professora Cristina.

14h 30min – Teatro: ”Resgatando valores e promovendo a integração”. Alunos da E.E. Prudente de Morais – Prêmio RBS de Educação | Local: Palco da Feira.

15h15min – Espetáculo Teatral: “As fantásticas aventuras de um menino que lia livros”- Grupo de teatro/Apoio SESC |Palco da Feira;

16h – Exposição e sessão de autógrafos de livros confeccionados pelos alunos da E.M.E.F Osvaldo Bastos Local | Palco da Feira;

18h – Bate-papo e lançamento do livro “O Lúdico na Família” escritor Fabian Roberto Marioti |Local: Espaço Jogue limpo;

19h – Lançamento e sessão de autógrafos do livro “A Maluca Viagem de Dom Pedro I pelo Sul do Brasil, na Guerra Cisplatina” do escritor Nelson Adams Filho. Mediação Rodrigo Trespach | Local Palco da Feira;

19h 30min – Bate-papo e sessão de autógrafos “A História da Literatura no Litoral Norte” com os escritores Nelson Adams , Leda Saraiva e Marina Raimundo |Local Palco da Feira;

20h 30min– Sessão de autógrafos dos escritores da Acadêmia dos Escritores do Litoral Norte – AELN | Local: Palco da Feira;

20h30min Coral Pequenos Cantores, Banda Municipal e sarau Cultural | Local: Palco da Feira.

21h – Encerramento.

ATIVIDADES PERMANENTES

Exposição de trabalhos Pedagógicos – Espaços Institucionais (11ª CRE, FACOS/CNEC Osório, IFRS campus Osório, Secretaria de Educação, UERGS Campus Litoral Norte)

Troca-Troca de Livros – Local: Biblioteca Pública M. Fernandes Bastos

Centro Cultural SESI (ônibus) – Local: av. Jorge Dariva próximo ao Largo dos Estudantes.

Banca de Caricaturas

Exposição dos trabalhos de incentivo a leitura realizados pelas auxiliares das Bibliotecas Escolares doMunicípio de Osório Local: Biblioteca Pública Fernandes Bastos

Brinquedoteca da UERGS Litoral Norte/Local: Espaço Institucional UERGS.

Contação de histórias e oficinas literárias

Espaço Jogue limpo.

Fonte:PMO