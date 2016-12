Abertura do Natal dos Bons Ventos encanta público

Evento ocorreu no Largo dos Estudantes e foi muito aplaudido pelo público

​​Com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição – padroeira de Osório, ocorreu na noite de quinta-feira (08/12) feriado no município, a abertura oficial do Natal dos Bons Ventos 2016, com a presença de um lindo público, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale.

Com um formato diferente neste ano, em virtude das dificuldades enfrentadas pelas Prefeituras em todo o Brasil, o Poder Público Municipal de Osório programou uma festa voltada mais ao lado espiritual e ao real sentido do Natal, com ênfase ao amor, a solidariedade, a integração e união das pessoas.

Mesmo com essa mudança, a programação mais enxuta, não deixou nada a desejar e as atrações da noite de abertura, Coral Infanto Juvenil e Coral Adulto da Cultura e o Show Emcanto de Natal & convidados, juntamente com Tábata, Adriele e Adriana Sperandir, encantaram o público presente na abertura.

O prefeito Eduardo Abrahão explicou que essa época do ano faz referência a uma reflexão de vida e do ano vivido. “O Natal dos Bons Ventos, com suas atrações, permite que elevamos nossa espiritualidade aliada a união que também permite que possamos enfrentar os desafios do dia a dia com mais leveza. A data de hoje para mim é muito especial porque unimos o feriado de Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, com a abertura do Natal, feito com parcerias. Que esse Natal seja de encontros e reencontros e que todos tenham um feliz Natal para todos”, concluiu.

A soprano gaúcha Cristina Sorrentino do espetáculo Emcanto, destacou a alegria de integrar a programação de abertura do Natal em Osório e agradeceu a receptividade do magnífico público.

A empresária e professora Neiva Silveira avaliou positivamente o evento e elogiou a Prefeitura pela organização. “Foi um verdadeiro espetáculo, muito lindo, um evento grandioso com crianças maravilhosas, talentos locais e a renomada Cristina Sorrentino. Parabéns”.

O Natal dos Bons ventos é uma promoção da Prefeitura de Osório, com organização da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo e Assessoria de Cultura.

Confira a programação do Natal dos Bons Ventos

Domingo -18/12/2016 – Praça da Catedral

18h30min- Caravana de Natal;

20h- Coral Pequenos Cantores de Osório;

21h- Projeto Instrumental do Colégio Gaspar S. Martins – Venâncio Aires/RS;

22h- Auto de Natal e chegada do Papai Noel – Espetáculo Natalino;

23h- Show Folclórico de Dança Internacional.

Sexta-feira – 06/01/17 – Largo dos Estudantes

20h- Catuípe Júnior;

20h45min- Sorteio ACIO;

21h- 1º Terno de Reis;

21h30min- 2º Terno de Reis;

22h- 3º Terno de Reis;

22h30min- 4º Terno de Reis;

23h- 5º Terno de Reis;

23h30min- 6º Terno de Reis.

Natal nos Distritos

Aguapés – 10/12 – Sábado

20h- Banda Municipal;

20h30min- Coral Pequenos Cantores;

21h- Terno de Reis;

21h30min- Papai Noel

Santa Luzia – 15/12 – Quinta-feira

14 horas – Banda Municipal;

Coral Infanto Juvenil;

Papai Noel.

Atlântida Sul – 16/12 – sexta-feira

20h- Banda Municipal;

20h30min- Coral Infanto Juvenil;

21h- Chegada do Papai Noel.

Baixada 17/12 – Sábado

20h – Terno de Reis

Passinhos 18/12 –

20h- Banda Municipal;

20h30min- Coral Infanto Juvenil;

21h- Chegada do Papai Noel.

Borússia 23/12 – sexta-feira

20h – Terno de Reis.