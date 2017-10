Abertas inscrições para o PRONATEC Voluntário

As pré-inscrições são realizadas na PMO e os cursos serão na modalidade à distância (online)

Atenção! os interessados em obter qualificação, sem custo algum, podem aproveitar a chance oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo de Osório.

Na última terça-feira (26/9) abriu o período de inscrições para o Programa Nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – PRONATEC Voluntário – 3º lote, seguindo até a segunda-feira (16/10).

Os cursos ofertados são: Assistente Administrativo, Editor de Vídeo, Espanhol Básico, Fotógrafo, Inglês Básico, Promotor de Vendas, Reciclador e Vendedor. Os mesmos têm com carga horária total entre 80 a 160h, aproximadamente quatro meses.

Podem fazer inscrição brasileiros maiores de 15 anos. As pré-inscrições devem ser feitas na Prefeitura de Osório, 4º andar na Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo, de segunda a sexta das 8h às 11h30min no turno da manhã e das 13h30min às 17h no turno da tarde.

Lembramos que os cursos serão realizados na modalidade à distância (online).

Informações pelo telefone: (51)3663-8273.