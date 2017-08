Aberta oficialmente Unidade de Saúde em Capão D’Areia

Com a presença de autoridades e moradores dos bairros Serramar, Emboabas e Capão D’Areia, aconteceu na noite de quarta-feira (23/8) o ato de entrega e abertura oficial da Unidade Básica de Saúde, situada na RS 030, Km 86 em Capão D’Areia.

Os serviços básicos oferecidos aos cidadãos iniciaram na segunda-feira (7/8). Entre eles estão aferição de pressão arterial, marcação de exames e de fisioterapia, aplicação de curativos durante a semana e atendimento médico nas sextas-feiras.

O prefeito Eduardo Abrahão destacou que a obra deve ser do tamanho da necessidade dos moradores. “A medida do possível vamos qualificando a vida dos osorienses conforme as melhorias da infraestrutura do local onde vivem. Para nós do Poder Público, entregar uma Unidade de Saúde é algo rigorosamente importante. Em dois dias, foram 52 atendimentos e ficamos extremamente felizes quando conseguimos atender a comunidade naquilo que ela espera do Poder Público e dessa forma seguimos sendo referência em várias áreas”.

O Secretário Emerson Magni salientou que essa é a segunda Unidade de Saúde entregue oficialmente aos moradores durante sua atuação como secretário da Saúde. “A administração municipal tem um olhar linear e oportuniza o atendimento igualitário a todos os munícipes. O que nos deixa felizes é ver os cidadãos felizes com as conquistas e melhorias na qualidade de vida”.

O Morador de Emboabas Marcos Lourenço considera a abertura da Unidade como um grande acontecimento para os moradores. “É uma alegria poder ver isso acontecendo aqui. Facilita muito a vida, já consultei e fui muito bem atendido pela equipe e pela doutora. Que Deus ajude que o município continue evoluindo, estou feliz”.

Quem também enfatizou a grandeza da conquista dos moradores de Capão da Areia, Serra Mar, Vila Ipiranga e comunidade da Lagoa, foi Vilson Teixeira. “AQ Unidade de Saúde é algo de fundamental importância para nós moradores, antes tínhamos que nos deslocar para o centro da cidade em busca de atendimento, agora facilita, contamos com os serviços básicos de segunda a sexta-feira. Só temos a agradecer ao Poder Público e comemorar”.

Também prestigiaram o ato, o vice-prefeito Eduardo Renda; representando a Câmara de Vereadores, Binho Silveira; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Denise Wilson, secretários municipais, assessores e a comunidade.

O evento foi promovido pelo Poder Público Municipal de Osório/Jogue Limpo com organização da Secretaria da Saúde.

Fonte: PMO