Osório abriu as cortinas para o Festival Estudantil e Amador (Art in Vento) que iniciou na última segunda-feira e segue até o domingo (22/10) no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores.

Serão exibidas 24 peças teatrais, além de oficinas que irão abordar temas variados. O espetáculo de encerramento será com Dons e Tons do Grupo Teatral Galpão das Artes, às 19 horas de domingo, seguida da cerimônia de premiação.

O Art in Vento é uma realização da Prefeitura de Osório, com organização da Assessoria de Cultura e Juventude, com apoio do Grupo Teatral Galpão das Artes e IEACEN.A entrada é gratuita. Participe!

Programação:​

Quarta-feira – 18/10

Manhã

9h30min – Adulto

Ed Morte o Caso Do Anjo Barroco

ARTEATRO – Rolante/RS

Diretor: Raí Luiz Bonalume.

Tarde

14h30min – Infantil

Julinha Billiart

Escola Sagrada Família – Rolante/RS

Diretor: Raí Luiz Bonalume.

Noite

19h30min- Adulto

A Maldição do Vale Negro

Grupo Skatá Canoas/RS

Direção: Diego Ferreira.

20h30min – Adulto

(Convidado) 14 anos

João, Maria e o Desconhecido Mundo Lá Fora

Grupo Teatral de Oficinas da Cultura

Diretor: Jeferson Hertzog.

Quinta-feira – 19/10

Manhã

9h30min – Adulto (12 Anos)

Vermelho Esperança

Grupo Teatral Trupe – São Leopoldo/RS

Diretora: Anita Coronel.

10h30min –Adulto

(Convidado – 14 anos)

Espetáculo Musical Elas

Grupo do Instituto Federal – Osório/RS

Diretores: Agnes Schmeling e Bruno Acosta.

Tarde

14h30min – Adulto (12 Anos)

Sonho de Voar, ou a História de Léo e Bia

Núcleo de Artes Cênicas ParaNóia – Novo Hamburgo/RS

Diretor: Luis Fernando Rodembuch.

Noite

19h30min – Adulto (16 anos)

Sepulcros Caiados

Grupo Teatral Antagônicos – Porto Alegre/RS

Diretor: Jef Severo.

Sexta-feira – 20/10

Manhã

9h30min – Adulto (16 anos)

Estranha Liberdade

Grupo Aktoro & N.A Produções Artísticas – Florianópolis/SC

Diretor: Gringo Starr.

Tarde

14h30min – Adulto

A Farsa de Maria Feia

MAIS UMA Companhia de Teatro (O.T.C) – Estância Velha/RS

Diretor: Cássio Schonarth.

Noite

19h30min – Adulto (14 anos)

“Qorpo-Santo Re-Cortado”

Grupo Teatral Cena QORPOSANTESCA – Triunfo/RS

Diretora: Aline Ferraz.

24h – Adulto (14 anos)

Valsa N° 6 – (Convidado/Sessão Maldita)

Local: Galpão das Artes

Grupo Teatral Galpão das Artes

Diretor: Rodrigo Azevedo.

Sábado – 21/10

Manhã

9h30min – Adulto

O que os olhos não veem…

Núcleo Teatral – Guaíba/RS

Diretor: José Renato Leão.

Tarde

14h30min – Adulto (18 anos)

Bella Donna

Cia Teatral Madrugar’t – Gravataí/RS

Diretor: Flávio de Ávila.

16h30min – Infantil

Joaquim e Joaquina

(Convidado)

Praça das Carretas.

Grupo Teatral 24 Horas

Local: Praça da Matriz

Direção Coletiva.

Noite

19h30min – Adulto

(13 anos)

Sonho de Uma Noite de Sertão

Cia teatral Era Uma Vez/Grupo de teatro do If – Rio Grande/RS

Diretor: Marlon Britto.

22h – Festa do Festival

Domingo – 22/10

Manhã

Apuração da premiação entre os avaliadores.

Tarde

13h

Oficina – Palhaço – Um Salto Para o Fracasso

Daniel Lucas (Palhaço, Ator, e Sócio Administrador do Teatro VagaMundo)

Centro Cultural José do Patrocínio.

14h

Oficina de Iluminação

Everton Wilbert Vieira (Iluminador).

Câmara de Vereadores

14h

Oficina – O Ator Corpo e Voz: Atividades Globais de Expressão

Henrique Leal (Ator, diretor e arte-educador – Licenciado em teatro e mestrando em educação pela Uergs).

Galpão das Artes.

17h30min

Espetáculo Convidado

Circo Espelunca

Teatro Vagamundo

Santa Maria/RS

Praça da Catedral.

Noite

19h

Espetáculo de Encerramento Dons E Tons

Grupo Teatral Galpão das Artes e Convidados – Osório/RS

Diretora: Viviane Dutra.

20h

Cerimônia de Premiação.