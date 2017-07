23ª Região Tradicionalista é homenageada com carreata na cidade de Osório

Após conquistar vários troféus e o principal que é o laço Seleção de 10 homens, a 23ª Região Tradicionalista (RT), situada no Litoral Norte Gaúcho do Estado, com sede em Osório, compartilhou a conquista durante carreata que iniciou no Parque de Eventos Jorge Dariva e percorreu as principais ruas do centro da cidade de Osório na noite desta quarta-feira (26/7).

Mais de cem veículos participaram da comemoração, sendo que os integrantes da Seleção foram carregados por um caminhão, seguindo uma viatura da Brigada Militar.

Neste ano, a 23ª RT representou o RS na Festa Nacional da Arte e Tradições – FENART, realizada em Querência – Mato Grosso, de 19 a 23 de julho. O evento é conhecido como o brasileirão de laço, onde disputam os troféus os melhores da cada Estado.



A 23ª é coordenada por Rozimar da Silva Ferreira, tem como diretor Milton Silveira e os detalhes da carreata ficaram a cargo da secretária da entidade tradicionalista, Débora Telles.

O prefeito Eduardo Abrahão parabenizou a 23ª RT e destacou que Osório é uma referência da tradição gaúcha, levando em conta que a entidade é de todo o litoral. “É importante porque ganhou o estadual no RS e agora o Nacional, isso consolida do ponto de vista de referência e do incentivo que o município dá ao tradicionalismo, da forma que é possível. Essa conquista vem coroar o trabalho realizado muitos e há muito tempo, na área do tiro de laço. Foi uma conquista que representa o esforço de muitas pessoas”.

A ideia dos organizadores da carreata era fazer o roteiro no Caminhão dos Bombeiros, porém, o mesmo teve que deixar o Parque de Rodeios rapidamente, para atender uma ocorrência de incêndio em lixo descartado de forma incorreta em Atlântida Sul. Após o ato na cidade, os integrantes da 23ª RT participaram de uma confraternização no Morro da Borússia.