21º Moto Passeio será no dia 12 de outubro

No dia 12 de outubro terá o 21º Moto Passeio em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A saída acontecerá às 14h45min na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Mariluz – Imbé. O trajeto percorre os municípios de Imbé, Tramandaí e Osório.

Haverá ônibus da empresa Boto Tur (gratuito) que sairá em frente a Capela.

O idealizador do Moto Passeio, Sérgio Kulzer, esteve presente na solenidade do Outubro Rosa e convidou o Prefeito Luiz Carlos Gauto para participar da segunda maior procissão motociclista do Estado, em Homenagem a Nossa Senhora Aparecida.