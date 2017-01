2017 é ano de crescimento no setor automobilístico

Estabilização do cenário político, inflação e queda na taxa de juros influenciam no aumento de vendas

O setor automotivo no ano de 2016 teve, em média, queda de 20% no ano todo. Para 2017, as expectativas são boas, embora as vendas tenham decrescido no decorrer dos últimos quatro anos. De acordo com o gerente de vendas Fabrício Casseres, da Guaibacar, concessionária Volkswagen de Osório, para este ano o setor está bastante otimista.

“Em 2017 esperamos um crescimento na indústria e nas vendas. Acreditamos que a estabilização do cenário político aliada a outros dois fatores, primeiro a inflação e segundo a queda na taxa de juros, facilite um pouco mais o crédito. Hoje em dia, 85% dos carros tem financiamento e quando se tem juro alto é mais difícil de aprovar o crédito e o cliente não se sente confortável em aprovar uma parcela que ficaria mais alta”, afirma o gerente.

Além do mais, neste ano a Volkswagen vai fazer lançamento de novos produtos e a reestilização de alguns modelos, como por exemplo o UP, um carro que teve excelente aceitação no mercado e que em breve terá o modelo 2018 nas lojas.

Durante 27 anos a Volkswagen foi líder de vendas no Brasil. Atualmente, encontra-se em terceiro lugar, buscando até 2020 atingir novamente a liderança em volume de vendas. Baseada nisso, a Guaibacar, que é a maior concessionária do Rio Grande do Sul e também maior no número de volume de carros em estoque, vem investindo para se adequar ao mercado de 2017. Hoje conta com, aproximadamente, 300 carros em estoque, oferecendo ao cliente mais opções para que ele possa escolher. Em Osório, a Guaibacar, fica localizada na Rodovia ERS 389, 1515, Parque do Sol. O telefone para contato é o (51) 3663-4500.

Texto e foto: Vanessa Puls